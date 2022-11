Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser futuri sposi: la proposta e l'anello. Belen: «Non a luglio!»

Prima il Gf vip, poi l'altare. Da quel 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d’Italia, iniziando una chiacchieratissima storia d'amore, fino ad oggi, 2022, quando hanno deciso di convolare a nozze. E' ufficiale: Moser ha chiesto in sposa la modella, con una romantica proposta di matrimonio. E Cecilia ha detto sì. A rivelarlo sono stati i due futuri sposi con un video su Instagram, più che romantico. «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!» ha scritto Ignazio come didascalia del post in cui si vede una parte della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, l’imprenditore ha donato l’anello alla sua Cecilia.

In questi giorni Cecilia e Ignazio si trovano in Alto Adige e alloggiano al San Luis Lodges, un hotel 5 stelle extralusso di Avelengo, nei pressi di Merano. I fan credevano che i due avessero deciso di festeggiare il loro quinto anniversario di fidanzamento. E, invece, c'era molto di più.

I commenti

In poco temo, il post è stato commentato da centinaia di fan e volti noto del mondo dello spettacolo. I primi a complimentarsi con la Rodriguez e Moser sono stati Andrea Damante, Andrea Cerioli e Nicolò Brigante. Già in passato, Cecilia aveva espresso il desiderio di andare all’altare, ma Ignazio era sempre frenato, spiegando che prima avrebbe voluto sistemarsi bene e crearsi un futuro solido dal punto di vista professionale. E, ora, sembra che sia giunto il momento.