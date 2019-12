Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in Argentina, lui si appoggia sul seno e i follower impazziscono: «Bebè in arrivo?»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo le loro vacanze di Natale in Argentina. La coppia è sempre in giro per il mondo, ma questa volta la sorella di Belen ha espresso il desiderio e ottenuto di portare il fidanzato nel suo Paese. Sempre più innamorati, riscuotono il favore dei followers, che si aspettano di vederli convolare a nozze. Un ultimo scatto in costume da bagno è sembrato a molti bollente ma anche un po' sospetto.

Nella foto pubblicata suI profilo Instagram di Ignazio Moser, lo sportivo appoggia la testa sul seno della modella e sfiora la sua pancia sorridendo. Tanto è bastato per far sognare i fan, che hanno bersagliato la coppia con tanti commenti lusinghieri e domande sull'eventuale stato interessante della quasi trentenne. Eppure solo pochi giorni fa la sorella aveva escluso novità rilevanti nella vita dei due ex gieffini. «Perché tua sorella non si sposa?», le aveva chiesto Fabio Fazio durante la trasmissione su Rai 2. «Dice che non si sente ancora pronta», la risposta di Belen. E lei stessa aveva ammesso di essere un po' frenata in un'intervista.

Questo scatto social, però, lascia ben sperare. «Bebè in arrivo?», si chiede qualcuno. «Congratulazioni», scrive un utente. «E ora un bel Moserino, concepito in Argentina e che nascerà in Italia», scrive un altro follower. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip quando Cecilia era ancora legata a Francesco Monte, hanno da poco festeggiato due anni d’amore, durante i quali hanno sempre convissuto a Milano, condividendo lavoro e viaggi. Ora finalmente il viaggio tanto atteso in Argentina e il ritratto della felicità. Non nascondono la loro affinità, ma la posa scelta questa volta è sembrata davvero sexy. C'è chi però legge nello scatto l'annuncio di una gravidanza. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA