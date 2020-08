Cecilia Rodriguez, la svolta di Ignazio Moser. «Notte di passione con Anna Safroncik»

Cecilia Rodriguez, ormai Ignazio Moser sembra sempre più lontano e appartenente alla sfera dei ricordi. "Chi", il noto settimanale ha annunciato la loro separazione dovuta a una brutta lite che ha portato una crisi molto profonda. La coppia sta trascorrendo le vacanze separate ma secondo Alberto Dandolo ormai l'amore sarebbe giunto al capolinea visto che il ciclista avrebbe addirittura voltato pagina. Ignazio Moser avrebbe lasciato il noto locale Billionaire in Costa Smeralda al fianco dell’attrice Anna Safroncik. Dandolo rassicura che con Cecilia la storia è ufficialmente finita, ma Ignazio si sarebbe presto consolato dopo la fine della sua storia d'amore. Che con Anna sia un fuoco di paglia o una scintilla d'amore ancora non è dato saperlo, ma sicuramente se la cosa dura nei prossimi giorni potrebbe venire a galla.



Cecilia, la mamma tifa per la pace

La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrava rientrata quando un nuovo litigio in Sardegna li ha spinti a separarsi di nuovo. L'estate per la ragazza argentina e sua sorella non è facile dal punto di vista sentimentale, ma mamma Veronica fa apertamente il tifo per il fidanzato della più giovane. Un gesto, in particolare, non è passato inosservato perché spicca se confrontato all'indifferenza mostrata per. La donna ha lasciato un cuore al video pubblicato su Instagram da una fan che aveva ripreso le stories di Moser. Cecilia è andata via facendo riesplodere il gossip e ha silenziato i propri profili social. Ignazio invece ha pubblicato nelle stories un breve filmato di un cantante che interpreta dal vivo il celebre brano di Alan Sorrenti ‘Tu sei l’unica donna per me’. Una canzone che suona come una dedica romantica. Da qui il like di mamma Veronica.

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser. Il suocero svela: «In arrivo il quarto nipote»



