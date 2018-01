La guerra dei Rodriguez alla d'Urso: «Complimenti Panicucci, che eleganza»

Amarti ❤️ @belenrodriguezreal #quantomiseimancata Un post condiviso da Jeremias G Rodriguez (@jeremiasgr) in data: Nov 22, 2017 at 11:00 PST

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 19:33

MILANO – L’ospitata di Ceciliae il fratello Jeremias da Federica Panicucci e la mancata partecipazione alle trasmissioni diha fatto molto discutere, ma sembra proprio che la conduttrice, nonostante le frecciatine, non se ne curi troppo.I risultati d’ascolto infatti le danno ragione anche senza i due innamoratini: “Cecilia e Jeremias Rodriguez sono stati ospiti a Mattino Cinque da Federica Panicucci – fa sapere “Novella2000” - e si sono, trovati molto bene visto che la sorella di Belen ha poi scritto sul suo profilo Instagtam: «Volevo fare i complimenti a questa meravigliosa donna per la sua eleganza e sensibilità» e la Panicucci l'ha ricambiata con un cuoricino.Come si sono complimentati con la Panicucci, i due hanno invece disertato il salotto della d'Urso dopo che alcuni opinionisti avevano parlato male di loro. Barbara d'Urso, forte dei suoi ascolti e della sua professionalità si è ben guardata di spendere una parola sulla questione e ha fatto bene. E di sicuro non rosica”.