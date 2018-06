Cecilia Rodriguez, gaffe e parolacce al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Sabato 2 Giugno 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecilia Rodriguez tra gli invitati al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. L'ex gieffina è arrivata insieme al fratello Jeremias e al fidanzato Ignazio Moser fasciata in uno splendido abito fucsia, che ha mostrato in foto. Ma proprio le foto pubblicate su Instagram sono la causa della sua gaffe, che è da attribuire a un abuso di Photoshop.ha ritoccato un po' troppo la foto per accentuare il lato b, provocando una distorsione anche nel bicchiere che impugna il fratello, Il dettaglio non è sfuggito ai suoi followers, che l'hanno subito bacchettata.La bella sorellina di Belen ha un fisico perfetto già così com'è, e i fan non hanno esitato a dirle che non ha bisogno di ricorrere a certi trucchi.Continuando a dare uno sguardo al profilo Instagram di Cecilia, non si può non notare una storia con la sposa Filippa Lagerback e il fidanzato Ignazio Moser. La giovane Rodriguez immortala Filippa mentre dice una parolaccia. Ma poi la prende sul ridere.