Cecilia Rodriguez nuda su Maxim, la sorellina di Belen si prende la doppia copertina LE FOTO HOT

Cecilia Rodriguez

Venerdì 12 Luglio 2019, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È proprio il caso di dirlo. Questa volta è. Anzi, le copertine., che le regalano entrambi la copertina del magazine.La sorellina minore di Belen è l'assoluta protagonista dei due numeri dei mensili che l'hanno immortalata senza veli a Los Angeles per uno shooting da urlo. Le bella Cecilia ha condiviso le immagini sul suo profilo Instagram dove ha finalmente svelato il motivo del suo viaggio negli Stati Uniti. «E finalmente vi posso far vedere quello che abbiamo fatto a LA per @maximbelgium e non solo, ma una cosa alla volta. Grazie a tutto il team, per questo meraviglioso lavoro», ha scritto.Nel post multifoto sulla copertina di Maxime France ha anche mostrato ai suoi fan un filmato del backstage del servizio fotografico bollente. Topless, palme e pose sexy per la sorellina Rodriguez.