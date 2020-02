Cecilia Rodriguez e il selfie hot su Instagram: «Lolita!». Belen la bacchetta sui social

Maglietta alzata davanti allo specchio e Cecilia Rodriguez scatta il suo selfie hot per i social network, rimediando una pioggia di like ma anche una bacchettata dalla sorella Belen Rodriguez che è immediatamente intervenuta nei commenti.

LEGGI ANCHE Oroscopo del week end di Paolo Fox

La fidanzata di Ignazio Moser, conosciuto all’interno della mura del Grande Fratello, è molto attiva sui social e stavolta ha voluto regalare ai suoi follower uno scatto uno scatto un po’ più pepato del solito. La foto la vede davanti allo specchio con la maglietta alzata che mostra una parte del seno, seguita dalla didascalia: “Lolita!”.

La condivisione naturalmente ha fatto clamore e ha ottenuto molti like e commenti positivi, soprattutto da parte degli uomini. Un commento particolare della sorella maggiore, la notissima Belen, che ha voluto dire la sua con un “Ma tuttaapò?????”, forse per far notare a Cecilia di aver esagerato un pochino…

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA