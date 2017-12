Mercoledì 27 Dicembre 2017, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 10:39

Un Natale bollente quello di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l'ex concorrente del Gf Vip pubblica un video piccante della sua Chechu in cucina senza reggiseno e in men che non si dica scoppia la bufera: quelle immagini, giudicate di cattivo gusto, fanno indignare il web.