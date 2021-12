Cecilia Rodriguez smentisce di la gravidanza Ignazio Moser: «Magari fossi incinta»

Dopo giorni in cui si vociferava su una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez, la modella prende la parola e dal suo profilo social smentisce ogni cosa. Niente pancino sospetto, niente bimbo in vista, solo «un chiletto di troppo».

A scatenare il gossip era stata una romantica foto scattata accanto al suo Ignazio Moser, nella quale era apparsa una rotondità che non ricordavamo nel suo fisico scolpito. Da qui la ricerca di conferme da parte dei fan, che si sarebbero insospettiti nel non vederla sciare in questi giorni sulla neve. All'attività sportiva Cecilia Rodriguez avrebbe preferito quella di dog sitter per non affaticarsi e questo avrebbe risvegliato la fantasia dei follower, che da anni sperano di veder coronare il sogno di maternità della Rodriguez.

«Ci tengo a dirvi che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Non lo sono, magari», ha chiarito Cecilia Rodriguez nelle sue storie su Instagram. «Quando sarà il momento, state tranquilli che ve lo dirò, perché non vedo l’ora – ha continuato la sorella minore di Belen Rodriguez, che ha ammesso di non essere brava a tenere i segreti –. Sono della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio, che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo, debba arrivare al momento giusto».





Cecilia Rodriguez, fidanzata con Ignazio Moser dal 2017, aveva già espresso il desiderio di diventare madre a Verissimo. «Spero di diventare presto mamma, ma voglio fare le cose per bene anche se uno alla fine non si sente mai pronto – aveva detto l'influencer a Silvia Toffanin –. La voglia c'è, arriverà quando sarà il momento giusto».