Isola 2022, Cecilia Rodriguez difende il padre e il fratello dopo le critiche: «Mormora, la gente mormora»

I Rodriguez? più uniti che mai. Anche a distanza di chilometri. Nella puntata di ieri de l'Isola dei Famosi, in cui Gustavo Rodriguez, hanno perso al televoto con il 15% dei voti (Vaporidis 60%, Nick 25%) ed è finito su Playa Sgamada, mentre Jeremias è stato inondato di critiche dopo il faccia a faccia con l’attore di "Notte prima degli esami". Il giovane si è mostrato immaturo e arrogante, attirandosi una valanga di critiche sia sui social che in studio. Ed è qui che è intervenuta Cecilia Rodriguez attraverso un post su Instagram a fine puntata: «Mormora la gente, mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi».

APPROFONDIMENTI RISATE Amadeus, la gaffe a "I soliti ignoti" : ecco cosa è...

Così la modella sudamericana a corredo di una serie di fotografie del padre e del fratello, li difende. Avrà fatto bene? Il pubblico è diviso tra chi supporta i Rodriguez e chi no. Silenzio, invece, da parte di Belen che non ha pubblicato nulla per difendere i suoi parenti.

Mentre è ancora mistero sulla relazione fra Cecilia e Ignazio, che secondo gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Gabriele Parpiglia, sarebbero in crisi visti i ripetuti tradimenti nei confronti dell'argentina. In particolare, Alessandro Rosica ha dichiarato di avere prove schiaccianti su quanto ha lasciato trapelare, ossia che Ignazio, domenica scorsa, avrebbe tradito la compagna con una donna sposata e con figli.