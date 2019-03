Chando e Manila mano nella mano a Domenica Live: ecco la verità sul loro amore

Domenica 24 Marzo 2019, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 19:31

Si chiude così, con un ingresso in studio a Domenica Live mano nella mano, il “giallo” della relazione tra, ex fidanzato di, e la trans. A fare scoprire la relazione, quando si pensava che Chando fosse ancora fidanzato con la Colmenares - e, a quanto dichiarato dall’attrice, lo pensava anche lei - la foto di un bacio tra i due.Nel mezzo, Grecia Colmenares, che dopo un periodo di silenzio, ha scelto anche lei nelle scorse puntate Domenica Live per commentare, con stupore, la scoperta. Ora l’ufficializzazione. «Viviamo in un paese dove ci sono ancora tante convenzioni - afferma Manila per giustificare le passate affermazioni di Chando - lui non ha detto bugie, aveva bisogno di tempo».«Quando sono venuto qui in studio, ho detto la verità. Tra noi c’era un’amicizia. Poi dopo ci siamo parlati. Abbiamo iniziato qualcosa, non è un fidanzamento in vista del matrimonio ma è qualcosa».Non mancano ovviamente i riferimenti a Grecia Colmenares.«Voi volete far vedere che ho lasciato Grecia per Manila - dichiara Chando - non è così. Grecia non è una santa, diceva di non essere gelosa e mi chiamava quarantacinque volte al giorno, questo è non essere gelose?»Ora Chando e Manila ammettono di stare insieme. Le polemiche rimangono.