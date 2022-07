Totti e Ilary, Chanel e la frase su TikTok che suscita nuove polemiche: «Ce l'ha con i genitori»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto tifosi e fan della coppia, ma molto probabilmente deve essere stata piuttosto difficile soprattutto per i tre figli della coppia. Una frase della secondogenita Chanel fa intuire che i ragazzi non l'abbiano presa bene e che magari abbiano anche a che ridire con i genitori.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Totti e Ilary, la verità dell'amico Nuccetelli su Noemi:... L'IMMAGINE Ilary Blasi e Totti, lei gira in incognito: look total black per non... ROMA GIÀ SAPEVA Ilary Blasi furiosa, le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano...

TOTTI E ILARY: COSA SCRIVE CHANEL

L'ipotesi di tale atteggiamento nasce da una frase scritta da Chanel sul suo profilo TikTok. La ragazza, che si trova in questi giorni in vacanza con la madre, la zia Silvia Blasi e i due fratelli, in Africa ha mostrato diversi video e foto del suo viaggio ma uno su tutti ha insospettito i fan. Si tratta di un filmato in cui la 15enne ha cantato un pezzo del brano Over The Rainbow di Rhove, che cita testualmente: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”.

Tanti hanno pensato che l'adolescente avesse riferito la frase ai suoi genitori. C'è chi sostiene per la separazione, chi ha ipotizzato che potesse essere riferito al padre Francesco per aver fatto soffrire la madre. Nessuna conferma dalla diretta interessata e nessun commento è arrivato dalla coppia che continua a pubblicare sui social come se nulla fosse accaduto.