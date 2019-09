Charles Leclerc, l'ex Gigì: «Mi ha lasciato per dedicarsi alla Ferrari». Ma l'avrebbe tradita con una sua amica

Martedì 24 Settembre 2019, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 18:46

«Mi ha lasciato perch alla Ferrari», così Giada Gianni aveva motivato sui social la rottura con Charles Leclerc. Il pilota di Formula Uno ha vinto a Monza ed è per tutti il "predestinato". Troppo bello e talentuoso per una relazione seria. Eppure secondo il settimanale “Oggi” il monegasco avrebbe perso la testa per un'altra donna, Charlotte Siné, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, la società del Principato che gestisce il settore dell’intrattenimento.Tanto sarebbe bastato per spingere il 21enne a interrompere una storia durata cinque anni. Charlotte studia architettura, suona al pianoforte, ama viaggiare ed è amica della sua ex. Sembra, infatti, che Charles avrebbe tradito Giada proprio con una ragazza che lei conosce bene.Il settimanale, infatti, ha pubblicato ​un video di qualche tempo fa in cui si vede la mora Charlotte insieme ad alcune persone, tra le quali anche l’ex compagna del pilota Ferrari, Giada Gianni. E a pochi passi da loro c’è anche Leclerc.