Charlotte Bridgeman sbarca in Costiera ed è un pieno di like su Instagram

Mercoledì 29 Agosto 2018, 11:30

Nel giro di quattro anni è diventata una blogger di successo e una tra le influencer più seguite sui social network. Merito della sua fantasia, della sua determinazione e della sua bellezza: doti che Charlotte Bridgeman ha sfoggiato nella sua recente vacanza in penisola sorrentina.La bionda 30enne, originaria dell'Australia ma da tempo trasferitasi a New York, si è concessa un soggiorno di lusso nell'hotel Cocumella di Sant'Agnello: il più antico albergo della penisola sorrentina dove, dal 1777 in poi, sono stati ospiti personaggi del calibro di Gioacchino Murat, Johann Wolfgang Goethe, Hans Christian Andersen e Alberto Moravia. Qui la bella Charlotte è apparsa in tutto il suo splendore. Prima in giardino, dove ha indossato un lungo abito giallo con motivi floreali, poi sul solarium con vista sul golfo di Sorrento, dove ha catturato l'attenzione degli altri vacanzieri indossando un bikini con volant a righe blu che esaltava il suo corpo perfetto.