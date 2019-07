Charlotte Casiraghi incinta di un altro figlio? Le foto del pancino sospetto

Mercoledì 31 Luglio 2019, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 18:03

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio. La principessa di Monaco, figlia di Carolina, è stata fotografata sulla spiaggia con un costume intero che lascia intravedere le forme della gravidanza. Lo scatto è finito sulla copertina del nuovo numero del settimanale “Chi”, in edicola oggi 31 luglio. Il pancino non lascia dubbi: Charlotte aspetta un bambino e a poche settimane dal matrimonio con Dimitri Rassam.Secondo i ben informati, vicini alla famiglia monegasca, la 33enne sarebbe al terzo mese, ma da Palazzo Grimaldi non è ancora arrivata la conferma ufficiale. La coppia nel frattempo si sta godendo la luna di miele in Corsica dopo aver trascorso qualche giorno a Capri.Charlotte si è unita in matrimonio al figlio dell'attrice Carole Bouquet dopo aver messo al mondo il loro primo figlio. La loro è una famiglia allargata: oltre al loro primogenito Balthazar, nato nove mesi fa, nella loro vita ci sono anche Raphael, di 5 anni e mezzo - nato dalla relazione con l'attore Gad Elmaleh - e Darya, nata dal matrimonio tra Dimitri e la modella russa Masha Novoselova.Dopo le nozze da favola, Charlotte continua a essere sulle riviste patinate. ​Alla rampolla di casa Ranieri, infatti, Vogue Messico ha dedicato un'intera copertina. Mix perfetto tra il magnetismo di mamma Carolina e l'eleganza di nonna Grace di Monaco, Charlotte è testimonial di alcuni tra i marchi più prestigiosi.