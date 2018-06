Chiara Ferragni, dal costumino sexy spunta qualcosa... Ai fan non sfugge il particolare

Venerdì 1 Giugno 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 14:14

Chiara Ferragni continua a stregare i suoi fan. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato una foto in costume su Instagram e, neanche a dirlo, il sexy scatto ha fatto il pieno di like. Ma ai follower non sarebbe sfuggito un particolare...Nell'immagine Chiara appare in tutto il suo splendore, strizzata in un costumino intero a righe bianche e rosa. I fan però avrebbero notato qualcosa. «Anche a lei è rimasta un'ombra di pancetta... Allora è umana», scrive una follower.Tanti anche i commenti di apprezzamento: «Sei bellissima, incredibile». In appena un'ora lo scatto supera i 98mila like. Chiara Ferragni colpisce ancora.