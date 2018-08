Chiara Ferragni, appena atterrata in Sicilia con il piccolo Leone per il matrimonio con Fedez: «Eccoci»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni sbarca in Sicilia con baby Leone. La futura moglie di Fedez è appena arrivata a Noto per ultimare i preparativi per le nozze. Mancano solo tre giorni al royal wedding italiano e la sposina non vorrà farsi cogliere impreparata.«Sicilia eccoci - cinguetta felice su Instagram , postando una foto in aereo in compagnia del piccolo Leo - Fede e gli altri ospiti arriveranno il 31, ma io e il mio bimbo abbiamo prove da fare».Neanche a dirlo, la foto fa il giro del web. E supera i 500mila cuoricini in pochi minuti. Il conto alla rovescia è partito.