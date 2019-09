Chiara Ferragni a Capri, quando l'influencer gioca a fare la diva

Sabato 28 Settembre 2019, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divismo al tempo dei social passa per lo smartphone e per le instagram stories. Così una delle celebrities più amata dalle nuove generazioni Chiara Ferragni gioca a fare la diva, ospite nella suite extra lusso dedicata all'icona del cinema italiano Sophia Loren, del Tiberio Palace di Capri dove ammicca ai fan, scherza e ringrazia chi l'ha ospitata in uno dei tempi del lusso caprese.Insieme al suo team di influencer, fashion blogger e media strategist, scherza con i palloncini all'elio nella stanza vista mare con jacuzzi privata, una cena col suo staff per celebrare i traguardi raggiunti. Ricorda proprio nella sua story gli altri soggiorni sull'isola azzurra, senza il marito Fedez ed il piccolo Leo, quando solo nel 2015 era esplosa la sua fama ma era ancora single e poi le torna in mente il 2017 quando era approdata sull'isola con Fedez, ancora ignara di aspettare un bambino.Oggi con un film nelle sale «Unposted» che registra soldout ai botteghini, dove si parla della sua ascesa come fashion blogger e influencer, sente di aver fatto tanta strada e lo dichiara a chiare lettere e a suon di post. Fermi immagine tra i faraglioni, dove gioca in pose da star, ricorda quasi una Brigitte Bardot di questi tempi nella sua bellezza bionda in abiti vintage, stories anche in piazzetta con un bimbo in braccio datole da un fan, dove ironizza su una seconda maternità e poi pronta per la gita in barca con le amiche. Tanti i brand presenti sull'isola che le recapitano luxury gadget e accessori tutto per un click, nuove forme di divismo in salsa social.