Chiara Ferragni, il regalo di Fedez per il compleanno: centinaia di rose rosse. Il commento di Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan

Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 15:19

Il regalo di compleanno di Chiara Ferragni da parte di Fedez ha colpito l'attenzione di Cecilia Rodriugez.Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno per i 32 anni in famiglia e in ufficio. Nonostante la signora Ferragnez non abbia organizzato per il compleanno un mega party, il giorno della sua festa non è passato inosservato sui social anche grazie al regalo del marito Fedez.Centinaia di rose rosse e nelle sfumature del rosa hanno invaso l'appartamento di Chiara Ferragni e Fedez, riempiendo parte del soggiorno con grandi vasi per contenerle tutte. Un omaggio floreale davvero in grande stile, che la influencer e imprenditrice non ha mancato di documentare con foto e video.Chiara Ferragni ha posato tra i fiori insieme al marito e al figlioletto Leone, pubblicando poi le foto sul suo account Instagram e commentando: «Che bellissima sorpresa».Tantissimi gli auguri arrivati nei commenti al post, ma uno in particolare ha fatto sorridere i fan, ed è stato pubblicato da Cecilia Rodriguez. «Eh vabbè...- ha scritto la sorellina di Belen - così non va bene... rovini tutte le sorprese che ci hanno fatto qualche volta i nostri fidanzati!». Tante le ragazze che si sono mostrate d'accordo con la showgirl al suono di Chechu una di noi!».