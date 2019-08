Chiara Ferragni e il cracker con Leone, haters all'attacco: «Hai rotto i cog***» e la sua risposta spiazza tutti

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 16:26

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Haters all'attacco: «Hai rotto i cog***». La sua risposta spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo ha postato una gallery di foto che la vedono ritratta con il figlioletto nato dall'amore con Fedez.Nell'immagine, Chiara Ferragni condivide "bocca a bocca" un cracker con il piccolo Leone. Le foto tenerissime fanno subito il giro del web. Ma un hater attacca: «Hai rotto abbinamentemente i coglions...se ti cancelli da Insta fai un favore sociale...😘».La replica di Chiara Ferragni spiazza tutti: «Ti faccio un favore e ti blocco così le mie foto non appariranno più nel tuo feed. Come i tuoi commenti inutili nel mio feed😘». La risposta pronta dell'influencer incassa in pochi minuti quasi 800 like. Segno che i fan sono tutti con lei.