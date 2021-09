Lite con Fedez, Chiara Ferragni risponde sui social: «Ti amo»

La lite immortalata da uno scatto, anzi "lo" scatto della settimana, è l'argomento di discussione principale sui siti di gossip italiani. Ma oggi, 1 settembre, Chiara Ferragni ha risposto indirettamente ai pettegolezzi con un post-anniversario che non lascia spazio a dubbi. Tre anni fa l'influencer si sposava con Fedez e oggi, per ricordare quel momento, la Ferragni scrive (in inglese) su Instagram: «Tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che ho vissuto, circondata dalle persone che amo veramente. Altri anni ancora per festeggiare questo sentimento. Ti amo (in italiano) Fedez». Ad accompagnare queste belle parole, gli scatti più importante della love story tra Chiara Ferragni e Fedez. Un modo indiretto per rispondere alle curiosità gossip 2.0 dopo il "confronto" tra i due sullo yacht extra-lusso.

Più o meno contemporaneamente è arrivato il post di Fedez. Anche lui molto romantico nel ricordare la storia d'amore più social di sempre. «5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo»