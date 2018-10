Chiara Ferragni e Fedez, l'attacco choc di Maurizio Costanzo: «Ragazzini viziati». Ecco perché

Martedì 30 Ottobre 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 23:03

e il commento al vetriolo per. Il giornalista ha incontrato poche settimane fa il rapper nel suo programma L'Intervista. L'incontro sarebbe stato piacevole e la puntata un successo. E ora l'attacco: «». Cosa è accaduto nel frattempo?Costanzo, sul settimanale Nuovo Tv, cura da anni una rubrica televisiva. E proprio sulle pagine del rotocalco avrebbe rilasciato il, parlando della festa di compleanno di Fedez, organizzata da Chiara Ferragni nel supermercato. Ecco quali sarebbero le parole di Maurizio Costanzo: «Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez mi sembra proprio, il gesto di una coppia di. Non dubito che abbiano dato in beneficenza quel cibo, però il messaggio che passa da un video del genere è che, in nome del divertimento, è tutto lecito. Ecco, non mi pare che ci sia grande originalità dietro la decisione di affittare un supermercato e ricorprirsi di uva, zucchine e pomodori. La prossima volta,». Chiara Ferragni e Fedez replicheranno al giudizio poco lusinghiero? Staremo a vedere.