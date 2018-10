Chiara Ferragni, gli auguri speciali al suo Fedez: «La crisi? Esagerati...»

Lunedì 15 Ottobre 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni festeggiando il compleanno diinsieme a tutta la famiglia ae ha scelto di fare gli auguri al marito anche viaovviamente. In un post che ha commosso i milioni di followers la fashion blogger appare stretta al suo uomo negli studi cinematografici della Universal. Sguardo fisso sull'obbiettivo e una frase d'augurio. Fan rassicurati, dunque, sulle possibili voci di una crisi di coppia a poco più di un mese dalle nozze più social di sempre.«Ma dai, esagerati», la replica a chi le ha chiesto delle voci di crisi, mostrando preoccupazione. «Che fantastica notte festeggiando il ventinovesimo compleanno di mio marito», la didascalia alla foto. C'è anche una critica: qualcuno le fa notare che è sempre concentrata sullo scatto perfetto e non sulla vita reale.La coppia è neglida diversi giorni e documenta le giornate americane dai rispettivi account. Molte le serate a tema Halloween. Anche il piccolo Leone è con mamma e papà. Questo è per Fedez il primo compleanno da padre e l'ultimo prima di entrare nei fatidici trent'anni. La famiglia riunita non mostra segni di cedimento o di crisi. Tutti insieme si godono la città e le sue stravaganze.