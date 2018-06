Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa

Giovedì 7 Giugno 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:34

Dopo aver salutato lo staff del lussuoso hotel, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia, Fedez e Chiara, accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel quartiere CityLife a Milano. Dopo i lunghi lavori di ristrutturazione i tre potranno finalmente entrare nella casa mostrata settimane fa dalla Ferragni su Instagram In realtà la Ferragni è volata a Londra per lavoro e a godersi la casa nuova sono Fedez e Leo; «Primo giorno in casa» esclama il rapper appena entra nell'abitazione seguito dal padre che guida la carrozzina griffata con dentro il piccolo.Un grandissimo guardaroba pieno di vestiti e una mega-terrazza sulla città si intravedono dalle immagini delle instagram stories e mentre la Ferragni sui social fa capire che ha nostolgia dei suoi uomini sono stati diffusi l'invito e la data del matrimonio , che si celebrerà a Noto in Sicilia il 31 di agosto.