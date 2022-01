Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Il rapper rivela la verità

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il popolo del web non ha dubbi. In moltissimi hanno notato i non like del rapper alla moglie e l'unfollowed dello stesso a due amici storici dell'imprenditrice digitale (Emanuele e Veronica Ferraro) danno credito ancor di più alle malelingue. A far scattare il gossip è stata poi una foto che il cantautore si è scattato insieme al figlio Leone. Nella foto, ormai un classico, che papà e figlio si sono scattati in ascnesre si vede chiaramente che Fedez non porta la fede al dito.

Fedez e Chiara in crisi? La verità

A screditare però le voci di corridoio ci pensano direttamente i Ferragnez. E se Chiara ha pubblicato una storia sibillina in cui si sente la voce del marito, facendo intendere che i due sono a casa insieme, Federico non lascia spazio a fraintendimenti: una foto sulle storie instagram in cui lui e la moglie si tengono mano nella mano direttamente nel letto di casa. Così l'indizio della non-fede al dito perde ogni valore e il popolo di twitter può tornare sereno.