​Chiara Ferragni, Fedez mostra foto durante ecografia ma tra i fan è polemica

Polemiche del mondo del web dopo uno scatto (della nascitura figlia) pubblicato da Chiara Ferragni. «Aspettando te». Lo scrive Fedez sul profilo Instagram accompagnando queste parole con la fotografia della visita di Chiara Ferragni, incinta di una bambina, dal medico. La foto postata mostra un gesto di tenerezza dei due coniugi che si tengono la mano. Un annuncio che, oltre a manifestazioni di gioia, viene accompagnato da critiche e polemiche. C'è chi racconta la propria esperienza e, con sorpresa, si chiede «poi ditemi come si riesce a fare una ecografia assieme, noi aspettiamo una bimba e mio marito non ha potuto partecipare a nessuna visita né nel privato né nel pubblico. Non è una polemica, solo una semplice domanda».

APPROFONDIMENTI IL CASO Chiara Ferragni è la Madonna del Presepe a Pontedera, bufera... SORELLINA Chiara Ferragni, Leone accarezza e bacia la pancia della mamma... SORELLINA PELOSA Chiara Ferragni, Leone gioca con la cagnolina Matilda. Poi il bimbo...

LEGGI ANCHE --> Chiara Ferragni è la Madonna del Presepe a Pontedera, bufera social. Fdi: «Blasfemia»

E c'è anche chi stigmatizza il fatto di mostrare ogni singolo momento della vita. «Top condividere ogni singolo momento della propria vita con chiunque anche i più intimi ..». Oppure c'è chi se la prende con la poca umiltà di Fedez e della Ferragni: «Come Leone questa bambina sarà molto fortunata ad avere due genitori così belli e umili». Tra i tanti messaggi compare anche qualche richiesta d'aiuto per un bambino in difficoltà: «Tanti auguri....Ti ho scritto un sacco di volte ma non hai mai risposto.Ti prego condividi la storia di Pamir e della sua famiglia questo bambino ha pochissimo tempo».

Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA