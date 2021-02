Chiara Ferragni e Fedez, il video della figlia nella pancia. La bimba fa un gesto incredibile. I fan: «Non è possibile...». Pochi minuti fa, il rapper milanese - che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin - ha appena condiviso su Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower.

Chiara Ferragni, il nome della figlia e quel dettaglio sfuggito durante il video: cosa ha detto

Nelle tenere immagini, la bimba muove il visino, cambiano espressione. Fino ad arrivare a un tenero sorriso. Papà Fedez, commosso, commenta così: «Mi sciolgo 💕». Immediati i messaggi dei fan: «Come sorride, sembra già una bimba grande». E ancora: «Il sorriso finale mi ha ucciso». C'è anche chi sottolinea la somiglianza con papà Fedez: «Ha le stesse labbra». E ancora: «Tutta Fedez». Tra i commenti, anche la zia Valentina Ferragni che scrive: «Non vede l'ora di conoscere mamma e papà».

Intanto, continua l'attesa per la nascita della secondogenita. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più gettonati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. In una story, Chiara Ferragni ha spiegato che non vuole ancora rivelarlo, ma ha ammesso che in qualche video le può essere sfuggito oppure è stato Leone a dirlo… Per ora la coppia ha deciso che renderà noto il nome della bimba soltanto dopo la nascita ma potrebbero ancora cambiare idea. Inoltre, come per il primogenito, anche la piccolina avrà il doppio cognome. Rachele Lucia Ferragni? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA