Chiara Ferragni e Fedez, la prima foto con Leone Lucia su Instagram: boom di like

E la prima foto è arrivata. Chiara Ferragni e Fedez - neogenitori del piccolo Leone Lucia, nato ieri a Los Angeles - hanno tenuto per un po' sulle spine i fan. Nessun post live della neonato più atteso del web. Ma pochi minuti da l'influencer ha postato lo scatto tenerissimo su Instagram «March 19th 2018: Our Leoncino was born - 19 marzo 2018: è nato il nostro Leone». Cinguetta felice la neomamma.La foto in dieci minuti ha superato i 500mila like.