Chiara Ferragni e Fedez, foto romantica al Colosseo. Ma i fan notano qualcosa di strano: «Come hai fatto?»

Giovedì 4 Luglio 2019, 22:12 - Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 11:13

Chiara Ferragni e Fedez sono appena arrivati a Roma per il Fendi Show. Ma prima dell'evento, come una coppia innamorata qualsiasi, si sono scattati una foto davanti al Colosseo. Condivisa su Instagram, la tenera immagine ha fatto il giro del web. Ma ai fan non è sfuggito un particolare...«Fede ti sei messo su un gradino per sembrare più alto?», chiede una fan. E ancora: «Hai messo i tacchi stasera? Dì la verità». «Smettila di rubare i tacchi a Chiara». E infine: «Come hai fatto per sembrare più alto di lei?». Insomma, i follower si interrogano sull'altezza del rapper nella foto.Al momento, Fedez non avrebbe risposto. Ma l'immagine ha fatto impazzire i fan, sfiorando in pochi minuti i 200mila like. I Ferragnez ri-fanno centro.