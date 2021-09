Chiara Ferragni e Fedez, la famiglia si allarga: «Ora c'è anche Gabriella»

La famiglia si allarga. Quella vera, perché nella vita di Chiara Ferragni e Fedez un ruolo importantissimo ce l'hanno i cani. La loro si chiama Mati, è un bulldog francese e i due ne sono innamoratissimi. Ma nelle scorse ore sulle storie dell'influencer è arrivata anche Gabriella, una nuova "nipotina": si tratta della cagnolina della sorella Francesca Ferragni e del fidanzato Riku. È un bracco di Weimar che da un paio di giorni ha una nuova famiglia. E un nuovo profilo Instagram, che in poche ore ha toccato già quota 15mila follower.

Adesso potrà giocare proprio con Mati e con Pablo, un altro bulldog francese ma dell'altra sorella, Valentina. Sui social Chiara ha mostrato proprio Francesca al parco con la nuova femminuccia di casa insieme a Leo. E la foto ha fatto il giro del web: «Benvenuta in famiglia Gabriella». Il tutto a poche ore dalla splendida sorpresa di matrimonio organizzata da Fedez: ha fatto arrivare Chiara in mezzo al lago di Como, dove lui la aspettava su una piattaforma. Lì le ha cantato una canzone dedicata a lei insieme a una mini band. Neanche a dirlo, anche quel video è stato ripreso dai presenti e in poche ore è diventato virale.