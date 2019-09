Chiara Ferragni, dedica di Fedez per l'anniversario di matrimonio: «Noi più di un amore»

Domenica 1 Settembre 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 18:54

Fedez, la dolce dedica a Chiara Ferragni per l'anniversario: «Siamo più di un amore». La reazione di lei commuove il web. I Ferragnez festeggiano oggi il primo anniversario di matrimonio. Esattamente un anno fa a Noto, in Sicilia, l'influencer più famosa del mondo e il rapper si scambiavano romantiche promesse d'amore. Oggi lui le ha dedicato nuove parole d'amore e lei ha reagisto così...Ecco la dedica di Fedez su Instagram: «Un anno fa. Il mio punto di riferimento, la mia forza, la migliore amica che non ho mai avuto, una parte di me. Vi auguro di riuscire a trovare nella vita una persona che possa completarvi e rendervi la versione migliori di voi stessi come lei ha fatto e cerca ancora oggi di fare con me.Siamo più di una squadra, siamo più di un amore. Siamo una famiglia. La mia famiglia e guai a chi vi tocca ❤️ Buon anniversario amore 💍».In questo momento, Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Portofino per il loro anniversario. Lei leggendo le parole scritte dal marito ha risposto: «Mi hai fatto piangere qui in piscina come una babba ❤️ Ti amo troppo». Il dolce commento di Chiara, in pochi minuti, ha superato i 5mila like. Auguri Ferragnez.