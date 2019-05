Chiara Ferragni con Fedez e Leone: il tenero video dell'incontro a Los Angeles. I fan notano un particolare

Sabato 25 Maggio 2019, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 22:16

. L'influencer più famosa del mondo, dopo aver presenziato a Cannes, è volata dal marito e il figlioletto che si trovavano già nella loro casa in California. E il tenero filmato dell'arrivo di Chiara e della sorpresa di Leone ha fatto il giro del web., dove ci sono ad aspettarla Fedez a torso nudo e il piccolo Leone., che lo abbraccia e lo bacia immediatamente. Ma nell'audio del filmato si sentono dei click continui in sottofondo. Una follower chiede: «». Dubbio comune a tanti fan, dal momento che la domanda incassa quasi mille like. C'è chi tra gli utenti fa dell'ironia e risponde: «».Ma è proprio Chiara Ferragni a dissipare ogni dubbio: «». Insomma, Fedez e il figlioletto sarebbero stati nel corso di uno shooting e Chiara sarebbe arrivata in quel momento. Coincidenze? E voi che ne pensate?