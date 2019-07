Chiara Ferragni, la foto sul jet privato con Fedez, Leone e il cane. Ma manca qualcosa, o qualcuno...

Martedì 30 Luglio 2019, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 21:03

Chiara Ferragni, la foto sul jet privato con Fedez, Leone e il cane. Fan preoccupati: «Dov'è?». Dopo i giorni trascorsi in Sicilia, i Ferragnez proseguono le loro vacanze a Ibiza. L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram le foto scattate durante il volo sul jet privato. Nell'immagine ci sono Chiara Ferragni con in braccio Leone, Fedez e il cane Matilda.Durante il soggiorno in Sicilia, nelle stories di Fedez era presente anche un suo amico, Luis Sal. A furia di gag e battute, lo youtuber è diventato un volto di famiglia per i fan dei Ferragnez. Per questa ragione, in tanti chiedono sul profilo di Chiara Ferragni: «Dov'è Luis?».In realtà, basta andare sul profilo Instagram di Fedez o dello stesso youtuber, per scoprire sulle stories che Luis Sal è con loro in aereo. Per la tranquillità dei fan. Buone vacanze Ferragnez.