Chiara Ferragni e Fedez mostrano la foto con il pancione, i fan notano un particolare: «Ma quelle mutande?»

Chiara Ferragni e Fedez mostrano il pancione in un post su Instagram scatenando i commenti dei milioni di followers. L'imprenditrice digitale è incinta di una bambina e fra un paio di mesi sarà mamma bis. Alla vista del pancione, ora ben visibile, in molti hanno commentato: «È arrivato tutto all'improvviso?». E c'è anche qualcuno che nota il particolare delle mutande di Fedez che confermerebbe la fine della collaborazione tra il cantante e una nota marca di indumenti intimi.

Chiara Ferragni è incinta della sua seconda figlia ed è entrata nel terzo trimestre di gravidanza. Si è fotografata davanti allo specchio in reggiseno e accanto al marito. Un'occasione per mostrare la crescita del pancione. Gli scatti sono stati condivisi da entrambi anche nelle stories. «Domenica è per le foto del pancione», scrive nella didascalia corredo del post. Sono circa 22 milioni e mezzo gli utenti che seguono l'imprenditrice di Cremona e circa 11 milioni e mezzo i fan sul social network di Fedez.

Alcuni followers hanno notato qualcosa di strano sulle «mutande» di Fedez. In mostra un brand diverso da quello con cui il cantante ha lavorato per anni. Fedez ha parlato della mancata collaborazione durante una diretta della sua trasmissione web La tana del boomer: «Mi odiano perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE».

