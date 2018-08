Chiara Ferragni e Fedez, la raccolta fondi per le nozze è un flop: «Solo 23 donatori in un mese»

Back in Milan before the wedding 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 27, 2018 at 3:39 PDT

Mancano pochissimi giorni al royal wedding italiano, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma pare che l'evento dell'anno potrebbe avere già registrato un flop, relativo alla raccolta fondi benefica lanciata dai futuri sposi. Dopo circa un mese, sarebbero solo 23 i donatori che hanno versato il loro contributo sulla pagina GoFundMe.Come riporta l' Huffington Post , la cifra sarebbe inchiodata a 11.110 euro, a fronte dei 50mila richiesti dalla coppia per aiutare alcuni dei loro follower in difficoltà.I Ferragnez avevano lanciato la raccolta fondi con un video in cui affermavano: «Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di voi. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi, quello che vi chiediamo è di inviare un'email e di sottoporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto. Le leggeremo tutte e selezioneremo quelle che hanno più bisogno del nostro aiuto».Per donare c'è tempo fino al primo settembre, ma raggiungere quota 50mila euro sembrerebbe davvero difficile... Staremo a vedere.