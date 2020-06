Chiara Ferragni e Fedez ai Musei Vaticani, scoppia la polemica: «Le foto sono vietate»

Ultimo aggiornamento: 20:20

I Ferragnez in visita a Roma: dopo la foto d'ordinanza con il Colosseo sullo sfondo, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato con un tour privato i Musei Vatican i . «Un'esperienza unica - ha scritto Chiara su Instagram, dove ha condiviso una sfilza di foto all'interno dei Musei e in una cappella Sistina deserta - Viviamo nel Paese più bello del mondo». Ma ovviamente qualcuno ha trovato un pretesto per fare polemica: troppi scatti, appunto, secondo gli hater.«Non è vietato scattare foto nella Cappella Sistina?», si è chiesto un follower di Chiara, scatenando la bufera social tra chi sottolinea le differenze tra vip e "comuni mortali" e chi si indigna perché i Ferragnez siano stati chiamati per pubblicizzare una delle bellezze italiane. Poi, il chiarimento viene proprio da Fedez: «Le foto alla cappella Sistina le può fare chiunque prenotando una visita privata. Prima di indignarsi sarebbe meglio informarsi».