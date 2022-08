I Ferragnez sono in vacanza a Ibiza, si sa. bagni al mare, cene di lusso e escursioni estreme, ecco come proseguono le giornate nell'isola spagnola di Chiara Ferragni e Fedez. E proprio a causa di un video che la coppia ha postato due giorni fa sui social è scoppiata una polemica.

Chiara Ferragni e Fedez e il selfie estremo, dove è stato scattato? Ecco il "posto segreto" della foto e perché è pericoloso

Ferragnez, il selfie estremo fa arrabbiare mamma Marina

Erano con una guida a Es Vedrà, località super Instagrammata di Ibiza e i Ferragnez si sono mostrati (anche se un po' spaventati) in un video mentre erano seduti su un dirupo molto pericoloso. Una zona dell’isola immersa nella natura, con rocce e strapiombi sul mare. Proprio su uno di questi si sono arrampicati Chiara e Federico per una foto, con un tramonto mozzafiato alle loro spalle. Il risultato è stato di certo di forte impatto, ma il tempismo nel postare quelle immagini non è stato dei migliori, come fatto notare da alcuni fan nei commenti. Il giorno precedente al post infatti ha perso la vita un giovane ragazzo precipitando dallo sperone Altar Knotto sull’Altopiano di Asiago, nel vicentino. Il giovane è morto nel tentativo di recuperare il telefonino della fidanzata, caduto mentre lei era intenta a scattare dei selfie. C’è anche chi li ha rimproverati perché troppo spericolati, perché la foto e il video erano estremi. Non avevano imbracature, ma non erano soli. Per i follower il video dei Ferragnez era troppo estremo e per altri era assolutamente sbagliato il momento e i due avrebbero peccato di insensibilità.

Influencer esibizionisti: dalla Ferragni a Wanda Nara, foto social di ville da sogno e locali esclusivi

Il commento

Né Chiara nè il marito hanno ancora commentato sulla questione ma a criticare il gesto ci ha pensato Marina Di Guardo, mamma dell'influencer digitale.

Sotto al post in questione su Instagram è intervenuta prima la sorella di Chiara, Francesca, che ironizzando ha scritto: «Se lo vede mia mamma…». E la mamma quel video lo ha visto e non ha apprezzato affatto e si è scagliata contro i due ragazzi: «Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato».

La coppia è tra le piu' amate dei social, ma chi li sostiene ha dimostrato di essere abbastanza obiettivo da notare quando sbagliano. Insomma, non è che ai Ferragnez si perdona tutto, e anche la mamma lo sa.