Chiara Ferragni e Fedez, vacanze finite: «Super felice per l'anno che verrà»

Sabato 24 Agosto 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 13:35

Anche per Chiara Ferragni e Fedez le vacanze sono finite. Dopo aver trascorso con la famiglia un mese ad Ibiza, l'influencer numero uno torna nella su casa di Milano insieme al marito e al piccolo Leone. La coppia non è da sola: con loro c'è l'immancabile youtuber Luis Sal, con cui hanno trascorso le ferie. La Ferragni documenta con diverse storie su Instagram il suo ritorno alla normalità, parlando di una sensazione agrodolce: da una parte la felicità di iniziare un nuovo anno lavorativo, dall'altra la tristezza di abbandonare i tramonti estivi.«Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c’è sempre quella sensazione agrodolce che mi tiene compagnia: sono super entusiasta di tornare al lavoro e per per la premiere di Chiara Ferragni Unposted, ma anche triste quando qualcosa di straordinario come il tempo passato insieme alle persone che amo volge al termine. Ho pensato quindi alle scorse estati e alla donna che sono diventata oggi», ha scritto Chiara Ferragni in un suo post su Instagram.E poi, dopo l'arrivo a casa, pubblica una serie di storie che mostrano la felicità incontenibile di Leone nel rivedere i suoi giochi preferiti: «Quanto sei felicio, eh? Quanto sei felicio?», scherza affettuosamente Fedez.«Ecco, questa è casa mia», ironizza lo youtuber Luis Sal mentre siede al tavolo con Chiara Ferragni e Fedez nella loro casa di Milano. «Stasera dormiamo insieme io e Luis. Tra noi si festeggia un mese d'amore», dice Fedez. In effetti la collaborazione tra i due artisti è h24 e li sta portando praticamente a convivere. Sono stati insieme un mese intero ad Ibiza (dove hanno girato anche il video musicale del singolo di Luis, Vagiaina) e ora, tornati in Italia, continuano a non staccarsi mai.