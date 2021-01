Chiara Ferragni e Fedez mostrano il volto della loro bambina, parte il toto somiglianza: «È tutta il padre»

Chiara Ferragni e Fedez mostrano il volto della loro bambina. Idoli incontrastati dei social, i Ferragnez condividono passo passo i momenti anche più intimi della loro vita attraverso la piattaforma Instagram. E in questi mesi l'attenzione è rivolta verso la new entry della famiglia più conosciuta dello showbiz italiano. Dopo le rivelazioni sulle sofferenze della gravidanza, svelate ieri da Chiara Ferragni attraverso le sue stories, oggi hanno pubblicato il video dell'ecografia ora che la futura mamma per la seconda volta ha ormai superato le 28 settimane.

«Guarda che bella che è», dice la Ferragni osservando il volto della sua bambina. «Che faccia rilassata», risponde Fedez. «Ciao baby girl» è il commento al post pubblicato. Immancabili i tantissimi commenti dai follower dell'influencer, tutti emozionati nel guardare le forme del viso della piccola ancora nel pancione della futura mamma.

«Meraviglia», «Che dolcezza», «Bellissima». Complimenti a non finire sotto al filmato, ma anche qualche piccolo appunto. «Sono contenta che almeno voi abbiate potuto provare la gioia di assistere ad un'ecografia insieme... Io ho partorito ad Agosto e mio marito mi ha dovuto aspettare sempre fuori... Dall ospedale in strada.... Detto ciò sono sinceramente felice per questa piccolina..», scrive una fan. E c'è anche chi invoca qualche particolare: «Vogliamo sapere il nome!», si legge. Altri invece abbozzano una prima somiglianza: «È tutta il padre», «È uguale al fratellino».

