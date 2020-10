«Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina»: l'indiscrezione dopo l'annuncio della seconda gravidanza

Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina. È l'anticipazione del settimanale Oggi, secondo il quale l'influencer, che ha da poco annunciato di essere incinta per la seconda volta, sarebbe questa volta in attesa di una femmina. Una sorellina per Leone, che nascerebbe a marzo proprio come lui: Chiara sarebbe alla sedicesima settimana di gravidanza.

La coppia per ora non conferma: una bambina figlia di Chiara e Fedez sarebbe però la notizia che tutti aspettano dopo il primogenito maschio. Per ora la Ferragni su Instagram ha condiviso solamente le dimensioni del piccolo grazie a una app molto popolare tra le donne in dolce attesa e qualche foto della pancia che comincia a intravedersi.

