Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone in accappatoio. Ma c'è chi nota un particolare: «Sul viso c'è qualcosa...»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 29 Agosto, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone in accappatoio. I fan: «Sul viso c'è qualcosa...». Terminate le vacanze, l'influencer più famosa del mondo è tornata a Milano con il marito Fedez e il figlioletto Leone. Chiara ha pubblicato un tenero scatto di Leone in accappatoio, ma i fan hanno notato un dettaglio sul viso.«Guardate la gocciolina sul mento», scrive una follower. E ancora: «Ma quanto è tenera la gocciolina sul mento?». In un attimo la foto di Leone fa il giro del web.«Our baby», cinguetta orgogliosa mamma Chiara Ferragni. E i fan apprezzano con una pioggia di like. I Ferragnez colpiscono ancora.