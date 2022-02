Chiara Ferragni e le foto in lingerie, i fan notano un dettaglio: «Ecco perché non è geloso»

Chiara Ferragni pubblica delle foto in lingerie e conquista i social. Gli attenti follower dell’influencer però notano un dettaglio, che gli permette di capire il motivo per cui il marito Fedez non è geloso degli scatti hot pubblicati dall'imprenditrice digitale sul social.

Chiara Ferragni in lingerie e il riflesso di Fedez che scatta la foto nello specchio (Instagram)

Chiara Ferragni e le foto in lingerie, i fan notano un dettaglio

Chiara Ferragni si mostra in lingerie e come al solito riceve una pioggia di like e di commenti entusiastici da parte della schiera di follower che la segue su Instagram. I fan si sono però soffermati attentamente sugli scatti e hanno notato un particolare che gli ha permesso di capire perché il marito Fedez si è sempre dichiarato tranquillo e non geloso dell’attività social della moglie, anche quando come in questo caso pubblica contenuti un po’ pepati.

Chiara Ferragni (Instagram)

Una foto del post ha infatti svelato la presenza di Fedez: dallo specchio si vede il cantante impegnato con lo smartphone in mano a catturare l’immagine della moglie: «Tutti – scrive una fan- si chiedono “ma tuo marito ti fa fare queste foto?!!!??”. Il marito: LE FA LE FOTO Adoro!!!». Il rapper è stato scoperto e i follower non mancano di farlo notare con commenti come «Bello Fede allo specchio ahahah», seguiti da frecciatine umoristiche: «Si scorge nello specchio lo sguardo affranto del povero @fedez esausto di dover sopportare tutto ciò».

All'appello social al solito ripondono anche le solite voci ci critica circa le mise osé e l’essere mamma di due bambini, ma gli stessi ammiratori sono ormai abituati a difendere la loro beniamina: «Io non capisco – scrive un utente - perché dovete insultare una ragazza così bella che tutto ciò se lo può permettere ma fatela finita e pensate alla vostra vita».