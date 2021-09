Chiara Ferragni, l'ultima foto hot è in lingerie trasparente, i followers: «Ormai ci hai fatto vedere tutto»

Chiara Ferragni ha scosso la mattina dei followers con l'ultimo scatto pubblicato sul seguitissimo profilo Instagram. La più nota delle influencer e moglie di Fedez ha appena condiviso una foto bollente in lingerie per promuovere un noto marchio di biancheria intima. In piedi davanti allo specchio, con sullo sfondo la cabina armadio che ormai conoscono tutti, fa vedere il fisico statuario e gli slip sono trasparenti.

Chiara Ferragni in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati