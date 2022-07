Chiara Ferragni “ruba” un nuovo accappatoio: «Ci sono cascata di nuovo!». Ma non è come sembra

Chiara Ferragni lo rifà... «Ragazzi ci sono cascata di nuovo, ho rubato un altro accappatoio», così l'imprenditrice digitale si mostra nelle storie Instagram. Però, questa volta, si tratta di uno scherzo. L'accappatoio in questione, che è quello che indossa nel video, è di Fedez. Chiara la prende a ridere e, dopo una bufera mediatica sulla questione del furto di oggetti negli hotel, l'influencer ha deciso di far tacere le polemiche con una simpatica presa in giro.

Lo scherzo di Chiara Ferragni

A chi è rivolta la frecciatina? sicuramente a tutte le critiche che si sono fatte in questi giorni, prima tra tutte quella di Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato duramente la Ferragni e i suoi followers, che l'anno pubblicamente difesa. Chiara aveva spiegato, alla luce delle accuse, che qualsiasi furto viene addebitato sulla carta registrata dall'hotel, come tutti i costi extra.

La Ferragni, nelle storie, ha voluto ironizzare sul "dramma" e prendere in giro tutte quelle persone che l'anno etichettata come "ladra". Fedez sarà contento di vedere la moglie scherzare sui social, con indosso il suo accappatoio?