Chiara Ferragni, Giancarlo Magalli attacca: «Guadagna miliardi e non sa fare niente»

Tempi duri per le influencer e l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Giancarlo Magalli ha sferrato un duro attacco alla 'bionda' di Cremona seguendo quello del Codacons. « Guadagna miliardi ma non sa fare niente», ha detto il conduttore de "I Fatti Vostri" a "Tv Talk", E poi parlando di un'altra influencer, ampiamente criticata da giorni, Chiara Biasi, ha detto «Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita...», Vittima di uno scherzo delle Iene, ha esclamato: «Per 80.000 euro nemmeno mi alzo dal letto».

Meghan Markle ha fatto anche la valletta sexy in televisione: spuntano le foto

Biasi ha successivamente provato a precisare il senso delle parole, cercando - senza troppo successo - di arginare la valanga di critiche. «Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi», dice Magalli. «Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta», aggiunge sul tema.

«L'affitto a mia figlia comunque lo pago io... Mia figlia è un influencer che sta crescendo», dice ancora prima di soffermarsi su Chiara Ferragni: «Guadagna miliardi ma non sa fare niente... È una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l'immagine, capitalizza e valorizza quella. L'immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura... Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio...»

Secondo l’associazione dei consumatori, invece, la Ferragni è un modello sbagliato e diseducativo per i giovani e i minori. La replica dell’influencer non si è fatta attendere: «Dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate».

Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA