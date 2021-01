Chiara Ferragni racconta la gravidanza: «Con la bimba soffro di più, spero non succeda ciò che è avvenuto con Leo»

Chiara Ferragni a nudo nelle sue stories su Instagram racconta le sofferenze della gravidanza. Un periodo bellissimo, l'attesa che porterà alla luce una sorellina al piccolo Leo e una nuova bimba ai Ferragnez. Ma, come per tutte le future neomamme, è accompagnato da normali disturbi fisici. L'influencer più famosa d'Italia non le nasconde e si rivolge ai suoi follower mostrando il lato più duro che precede il parto. Dalla nausea, a una sensazione di stanchezza e a un fastidioso reflusso gastrico, mettendo a confronto le due gravidanze.

«Entrambe le gravidanze sono state molto fortunate perché non ho quasi mai avuto nausea. Nei primi tre mesi con la bimba ero veramente stanchissima rispetto a Leo», scrive Chiara Ferragni mostrandosi struccata, perfettamente al naturale. «Con entrambe le gravidanze ho sofferto soprattutto di reflusso (in special modo dalla 26esima settimana) e con la bimba ancora di più», dice ancora parlando ai fan.

«Ora sono alla 28esima settimana - prosegue la Ferragni - con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha costretta al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba», si augura ricordando però come la sua vita - a causa delle restrizioni per il Covid - difficilmente cambierà nei prossimi mesi.

