Chiara Ferragni, la "tremarella" per Sanremo, lo scatto hot e la nascita del nipotino: «Spero di non deludervi»

«Spero di non deludervi». Chiara Ferragni si concede qualche minuto per ringraziare i suoi fan su Instagram che l'hanno invasa di messaggi dopo l'annuncio di Amadeus. «C'è stato l'annuncio di Sanremo: molto emozionante, ho avuto la tremarella fino a ieri notte, quando sono andata a letto. Sarà una bella avventura: ho tante idee, spero di non deludervi, e spero vi piaccia. Per il resto, cercherò di fare del mio meglio. Volevo ringraziarvi per tutto il supporto e tutti i bei messaggi, i video e tutte le cose che sto leggendo... un grosso bacio, vi voglio bene».

Chiara per brindare alla notizia che la vedrà sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2023 (7-11 febbraio) come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, ha deciso di condividere uno scatto hot. Con solo della schiuma indosso e un calice di vino rosso in mano Chiara Ferragni si gode la notizia della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo a modo suo: sconvolgendo i suoi follower. Senza veli e completamente nuda.

La nascita del nipotino

A poche ore dallo scatto racconta nelle storie Instagram un'altra notizia bellissima per l'imprenditrice: la serella Francesca Ferragni ha partorito. Edoardo è venuto al mondo e Chiara è diventata zia. «Benvenuto in famiglia Edoardo. Ma che bel nipotino che ho?», scrive l'imprenditrice digitale, 35 anni, postando una foto del piccolo. L'annuncio della nascita era stato fatto, sempre via social proprio dalla neomamma che ha postato delle tenere immagini con un messaggio pieno d'amore: «Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi».