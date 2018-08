La Ferragni che non ti aspetti: a Ibiza mostra tutte le sue qualità cestistiche

Giovedì 23 Agosto 2018, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo le capacità imprenditoriali, il gusto in fatto di moda e la promozione via social: a sorpresa, Chiara Ferragni mostra un'altra qualità, decisamente più nascosta. Mentre si avvicina il grande giorno del matrimonio con Fedez, la fashion blogger e il cantante si trovano ancora a Ibiza, dove hanno ricevuto anche la visita della sorella di Chiara, Francesca, e di Filippo Fiora. Tra divertimento e risate, video con il piccolo Leone e serate mondane, i futuri sposi si sono dedicati anche al basket.A sorpresa, Chiara Ferragni ha dimostrato di avere importanti qualità cestistiche: il campo è ridotto e il canestro è basso, ma le capacità balistiche sono notevoli. Intanto, il piccolo Leone cresce sempre di più e, dopo avergli fatto indossare una bandana, Fedez commenta così: «L'ispirazione del look è chiarissima: Berlusconi a Porto Cervo». Una battuta molto esilarante, che ha divertito non poco i follower della coppia.Non solo risate e relax, ma anche post dolcissimi da parte della coppia di futuri sposi. «Totem dell'amore», scrive Fedez nella didascalia di una foto con Chiara e Leone, mentre in un selfie col figlio digita: «Prima di ogni altra cosa». La fashion blogger, poi, sfoggia per i propri follower due indumenti decisamente diversi, ma molto estivi. Il primo, decisamente colorato, fa sorgere spontanea la domanda: «Pretty Woman o Spice Girl?». Sul secondo, decisamente scintillante, basta un emoji nella descrizione.