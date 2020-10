Chiara Ferragni incinta, il bimbo in arrivo è «grande come un avocado». E spunta il primo pancino

Il secondo figlio dei Ferragnez non è ancora nato, ma a soli due giorni dall'annuncio della nuova gravidanza di Chiara Ferragni sappiamo già molte cose del nascituro. Il post con Leone che mostra l'ecografia ci ha regalato la prima "foto" della prossima social star italiana, mentre oggi mamma Chiara ha voluto far sapere ai suoi 21 milioni di follower su Instagram - attraverso una story - che il piccolo attualmente è «grande quanto un avocado».

E non poteva mancare il primo scatto del pancino. Chiara Ferragni ha pubblicato un'istantanea scattata il 9 settembre, quando era incinta di 11 settimane, in cui si comincia a intravedere una prima protuberanza della pancia. Sempre su Instagram abbiamo visto il momento in cui i Ferragnez hanno dato la bella notizia ad amici e parenti, così come quello in cui la fashion blogger ed il rapper hanno ricevuto l'esito del test di gravidanza. Insomma, sappiamo che Fedez e Chiara avranno un altro figlio solo da un paio di giorni, eppure ci sembra di conoscerlo già da sempre.

