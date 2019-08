Chiara Ferragni incinta? Lei e Fedez seminano indizi sui social

LEGGI ANCHE

Mercoledì 7 Agosto 2019, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

potrebbero essere in procinto di dare un fratellino o una sorellina alGli indizi social ci sono tutti, ma l'imprenditrice digitale riserva sempre qualche sorpresa ai suoi followers. Si parla di una presunta nuovaa causa dsospetti. E i fan iniziano a sperare nella buona notizia.Da qualche giorno Chiara condivide i ricordi di quando ha scoperto di essere incinta di Leone e nell'ultima stories, il marito Fedez le ha fatto notare che c'è qualcosa di diverso nel suo corpo. «Oggi la Ferry si è svegliata con le tett***» dice il cantante alludendo al seno della moglie mentre entrambi sono in viaggio in auto. A quel punto lei si tocca il reggiseno dando laChiara e Fedez stanno trascorrendo le vacanze acon gli amici e tra uno scatto e un video sorge il sospetto che la famiglia si stia allargando. I post romantici e le coccole dei familiari fanno propendere per l'arrivo della cicogna. Chissà come i Ferragnez sceglieranno di dirlo al mondo.